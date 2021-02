GFVip, il marito di Stefania Orlando contro Dayane Mello: 'Gesto umanamente brutto' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Simone Gianlorenzi , marito di Stefania Orlando si scaglia contro , anche lei reclusa nella casa del assieme alla moglie, con cui di certo non ha un buon rapporto. Nell'ultima puntata secondo Simone ... Leggi su leggo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Simone Gianlorenzi ,disi scaglia, anche lei reclusa nella casa del assieme alla moglie, con cui di certo non ha un buon rapporto. Nell'ultima puntata secondo Simone ...

supermalaxx : Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania attacca Dayane: “Non capisco come i telespettatori possano supportarla”… - infoitcultura : GFVip, Stefania Orlando. Il marito Simone Gianlorenzi contro Dayane Mello: «Gesto umanamente brutto» - JJM8693 : Non vedo l'ora che finisca 'sto #GFvip. Non sopporto più la personalità vittimistica di Adua. Ho davvero le palle p… - nontenefrega9 : RT @Lovetrash6: Per ystefania viene prima il lato umano. Chissà cosa direbbe leggendo cosa scrive il marito nelle chat con le fan. ?????? #g… - Angela18172963 : RT @Lovetrash6: Per ystefania viene prima il lato umano. Chissà cosa direbbe leggendo cosa scrive il marito nelle chat con le fan. ?????? #g… -