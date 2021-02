Gf Vip | una concorrente infrange il regolamento | “Come faceva a saperlo?”

Lorella1929 : RT @Ferula18: Siamo unici al mondo. Lo siamo perché coniughiamo la bellezza innegabile del paese ad una bruttezza morale diffusa della magg… - 60_cla : RT @Ferula18: Siamo unici al mondo. Lo siamo perché coniughiamo la bellezza innegabile del paese ad una bruttezza morale diffusa della magg… - Irisamalu : RT @Ferula18: Siamo unici al mondo. Lo siamo perché coniughiamo la bellezza innegabile del paese ad una bruttezza morale diffusa della magg… - bastardidentro : Pensate se in Italia la sicurezza di ogni cosa fosse affidata a una semplice domanda con una risposta a scelta tra… - buonweekend : RT @Ferula18: Siamo unici al mondo. Lo siamo perché coniughiamo la bellezza innegabile del paese ad una bruttezza morale diffusa della magg… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip una

'Il 2 marzo inizia Sanremo. Come lo so? Ehh lo so'. Così Dayane Mello nel corso dichiacchierata con Andrea Zelletta nella Casa del Grande Fratello. Immediata la reazione del pubblico del reality che si è riversato su Twitter a domandarsi come è possibile che la modella ...... zittisce tutti in grande stile Mengoni ed Ultimo: lo stesso disturbo Marco Mengonicuriosità ... Come lui, d'altronde, ne soffrono tanti altri, Mengoni è in buona compagnia. Soffrono di questo ...Una concorrente del Gf Vip 2021 ha infranto il regolamento? Lei non avrebbe potuto saperlo, eppure lo ha detto a tutti. Cosa sta succedendo?Rosalinda Cannavò ha provato ad avere un chiarimento con Dayane Mello, ma le due non sono riuscite a trovare un punto di incontro ...