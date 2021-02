GF Vip | Samantha De Grenet furiosa con Stefania Orlando | “Ha rotto le pa**e”

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 25 febbraio 2021)DeconLunedì notte, immediatamente dopo la puntata del Grande Fratello Vip 5Deha provato in tutti i modi di portare serenità nel loft di Cinecittà, ma a suo malgrado non ci è riuscita. Nello specifico, la soubrette romana ha cercato di calmare soprattutto, la quale ha avuto una reazione molto violenta. Cos’è accaduto? La moglie di Simone Gianlorenzi ha chiesto alla compagna d’avventure di stare al suo posto e di non intromettersi nel rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Un’uscita che poco è piaciuta all’ex di Leonardo Pieraccioni, che dopo ave avuto uno sfogo in confessionale ha rivelato alla modella brasiliana: “Vuoi sapere cosa ho detto in ...