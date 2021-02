GF Vip, Rosalinda ha paura: come si giustificherà! (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il grande giorno si avvicina e Rosalinda Cannavò ha paura di uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip, teme ancora di essere giudicata una volta tornata alla vita reale. Ma l’attrice è convinta di non dover dare spiegazioni a nessuno. È più forte di lei. Non riesce a non pensarci, a far finta di niente. Rosalinda Cannavò continua a immaginare a quello che dovrà affrontare una volta uscita Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il grande giorno si avvicina eCannavò hadi uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip, teme ancora di essere giudicata una volta tornata alla vita reale. Ma l’attrice è convinta di non dover dare spiegazioni a nessuno. È più forte di lei. Non riesce a non pensarci, a far finta di niente.Cannavò continua a immaginare a quello che dovrà affrontare una volta uscita Articolo completo: dal blog SoloDonna

