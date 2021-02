GF Vip | Rosalinda chiude con Dayane | il motivo – VIDEO

trash_italiano : #GFVIP, Massimiliano Morra scredita la storia tra Rosalinda e Andrea Zenga a #noneladurso: 'strategia' - BluInfinito1 : RT @daniela93930925: Una domanda a tutti i vip: perché l’accanimento e lo stupore che avete avuto quando Dayane ha nominato Rosalinda , non… - sandrettaetta : Ma onestamente... guardo il gf e Rosalinda sta sempre in depressione... mamma mia... con lei passa la voglia di gua… - pairsonnalitesF : Imma Battaglia su Dayane e Rosalinda “manipolazione e forzatura” e sul GF Vip “esibizione ...: ... del Grande Frate… - GiuseppeporroIt : 'Mi ero immaginata una fine diversa....', Rosalinda Cannavò pensa alla sua vita fuori dal GF VIP: ecco le sue spiaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Rosalinda

Simone Gianlorenzi critica la scelta di Dayane Mello di nominareCannavò al GfLa scelta di Dayane di mandareal televoto contro Stefania ha spiazzato tutti. Tra questi anche ...Le forti dichiarazioni di Francesco Oppini su Dayane Mello eCannavò al Gf"Premetto che questo discorso è solo inerente al gioco del Grande Fratello e non al momento personale che sta ...Dayane Mello è stata criticata da Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, chiedendosi come il pubblico faccia a sostenerla.In una recente intervista Walter Zenga tende una mano ai figli, sicuro che il libro di Andrea non vedrà la luce.