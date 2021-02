GF Vip, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: “Baci davanti alle telecamere, poi…”, la segnalazione (Di giovedì 25 febbraio 2021) Francesco Oppini duro con Dayane Mello Domenica sera, a Live Non è la D’Urso tra i vari ospiti che hanno parlato del Grande Fratello Vip 5 anche Francesco Oppini che conosce bene la casa più spiata d’Italia. Il figlio di Alba Parietti non è stato per niente tenero con alcuni coinquilini con le quali ha condiviso tre mesi all’interno del loft più spiato d’Italia. Il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è ormai agli sgoccioli, infatti il primo marzo si disputerà la finalissima. In pole position alla vittoria ci sono la modella brasiliana Dayane Mello tra le principali favorite insieme a Tommaso Zorzi. La sudamericana è stata pesantemente criticata da Oppini, che all’inizio aveva stretto un bellissimo rapporto con lei, salvo poi ricredersi sul suo conto con tanto di liti ed incomprensioni. Il figlio di ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 25 febbraio 2021) Francesco Oppini duro conDomenica sera, a Live Non è la D’Urso tra i vari ospiti che hanno parlato del Grande Fratello Vip 5 anche Francesco Oppini che conosce bene la casa più spiata d’Italia. Il figlio di Alba Parietti non è stato per niente tenero con alcuni coinquilini con le quali ha condiviso tre mesi all’interno del loft più spiato d’Italia. Il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è ormai agli sgoccioli, infatti il primo marzo si disputerà la finalissima. In pole position alla vittoria ci sono la modella brasilianatra le principali favorite insieme a Tommaso Zorzi. La sudamericana è stata pesantemente criticata da Oppini, che all’inizio aveva stretto un bellissimo rapporto con lei, salvo poi ricredersi sul suo conto con tanto di liti ed incomprensioni. Il figlio di ...

