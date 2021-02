GF Vip, Dayane come sa dell'inizio di Sanremo per il 2 Marzo? Ecco dove potrebbe averlo sentito (Di giovedì 25 febbraio 2021) Pur essendo chiusa nella casa del Grande Fratello Vip da ormai 5 mesi, Dayane Mello ha rivelato di sapere che il Festival di Sanremo 2021 comincerà il prossimo 2 Marzo. In molti si sono chiesti come ... Leggi su leggo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Pur essendo chiusa nella casa del Grande Fratello Vip da ormai 5 mesi,Mello ha rivelato di sapere che il Festival di2021 comincerà il prossimo 2. In molti si sono chiesti...

vip_erella : Finalmente Dayane si sta scusando, che bello menomale ?? #tzvip - vip_erella : Comunque rosalinda è stra giorno e notte sveglia per controllare dayane e prendersi cura di lei, se non lo riconosc… - ldblack10 : Troppo tardi ormai! Stefania e Tommaso si sono autoeliminati per quanto disumani siano stati con Dayane. Il pubblic… - zazoomblog : “Come lo ha scoperto”. L’incredibile errore del GF Vip dietro al caso Dayane Mello: è successo davvero - #“Come… - casino90210 : RT @SasatoreS: Mi fanno morire che quelli del tz vip gongolano perché nei best moments del gf non c'erano Dayane o MTR e invece c'erano Pip… -