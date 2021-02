GF Vip 5, Dayane Mello presa di mira da Karina Cascella (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nessun con corrente del Grande Fratello Vip 5 come Dayane Mello è in grado di dividere il pubblico. A far discutere di recente è stato l’aver dichiarato il suo amore incondizionato per la coinquilina Rosalinda Cannavò. Una rivelazione giunta nel corso della 42° puntata del reality show di Canale 5 che non convince appieno il pubblico; tra chi non crede a Dayane, c’è anche Karina Cascella. L’ex volto di Uomini e Donne, nonché attualmente opinionista nei salotti di Barbara D’Urso, in una serie di storie Instagram ha attaccato la modella brasiliana, accusandola di condurre un gioco cinico basato su finti sentimenti, il tutto volto a ottenere maggiore visibilità. Accuse molto dure, quelle di Karina, sulla prima finalista del reality dei vip, che intanto è sostenuta da folte schiere di fan, ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nessun con corrente del Grande Fratello Vip 5 comeè in grado di dividere il pubblico. A far discutere di recente è stato l’aver dichiarato il suo amore incondizionato per la coinquilina Rosalinda Cannavò. Una rivelazione giunta nel corso della 42° puntata del reality show di Canale 5 che non convince appieno il pubblico; tra chi non crede a, c’è anche. L’ex volto di Uomini e Donne, nonché attualmente opinionista nei salotti di Barbara D’Urso, in una serie di storie Instagram ha attaccato la modella brasiliana, accusandola di condurre un gioco cinico basato su finti sentimenti, il tutto volto a ottenere maggiore visibilità. Accuse molto dure, quelle di, sulla prima finalista del reality dei vip, che intanto è sostenuta da folte schiere di fan, ...

