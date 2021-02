Gentiloni | ' Vaccini sono la luce in fondo al tunnel | ma non sappiamo ancora quanto è lungo'

TV7Benevento : Covid: Gentiloni, 'vinceremo battaglia con vaccini e terapie, sottovalutati problemi produzioni dosi'... - LPincia : RT @ArturoP66023286: #staseraitalia il flop della UE coi vaccini ha messo a nudo di quali piccoli miopi e ottusi burocrati del cazzo ci det… - Toni03890305 : RT @ArturoP66023286: #staseraitalia il flop della UE coi vaccini ha messo a nudo di quali piccoli miopi e ottusi burocrati del cazzo ci det… - kijuyu : RT @senzasinistra: #uk(fuori da #Ue) #Israele (fuori da Ue)e #Usa(fuori da Ue)corrono da2mesi e han tutti i #vaccini necessari.L'#Europa in… - CampiGiovanna1 : RT @ArturoP66023286: #staseraitalia il flop della UE coi vaccini ha messo a nudo di quali piccoli miopi e ottusi burocrati del cazzo ci det… -

Ultime Notizie dalla rete : Gentiloni Vaccini

Il Sole 24 ORE

Roma, 25 febbraio 2021: 'sono la luce in fondo al tunnel, ma non sappiamo ancora quanto è lungo' 'Isono la luce infondo al tunnel, ma non sappiamo quanto sia lungo ancora questo tunnel. Dobbiamo ...Parlando del neonato governo Draghi ,ha sottolineato come "la faziosità e l'... Riguardo alla campagna vaccinale in corso il commissario ha affermato che "ici hanno dato una luce in ...Roma, 25 feb. (Adnkronos) – Non ci sono solo cattive notizie ‘tra le buone notizie: i no vax di cui molto si era parlato si stanno rivelando una minaccia piuttosto marginale, ci sono nuovi vaccini in ...Un passo a due per Rosa e Deddy - 25 febbraio Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...