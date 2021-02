Genovese resta in carcere, accusato di un altro stupro. La chat con l'amico: "Sono un animale" (Di giovedì 25 febbraio 2021) resta in carcere Alberto Genovese. Il gip di Milano Tommaso Perna harespinto l’istanza di scarcerazione e di domiciliari in una clinica per disintossicarsi presentata dalla difesa dell’imprenditore del web in carcere da novembre per aver stordito con droghe e stuprato una 18enne. No dal giudice anche ad una perizia che avrebbe dovuto valutare la compatibilità col carcere dell’ex ‘mago’ delle start up digitali. Dagli atti del servizio psicologico di San Vittore, infatti, è emerso che Genovese non ha patologie, nemmeno legate all’uso di cocaina. Intanto all’imprenditore è stata contestato un nuovo caso di violenza. L’episodio riguarda una delle ospiti di ‘Villa Lolita’, a Ibiza, la cui testimonianza compariva già nel decreto di fermo a sostegno dei motivi per fermare ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 febbraio 2021)inAlberto. Il gip di Milano Tommaso Perna harespinto l’istanza di scarcerazione e di domiciliari in una clinica per disintossicarsi presentata dalla difesa dell’imprenditore del web inda novembre per aver stordito con droghe e stuprato una 18enne. No dal giudice anche ad una perizia che avrebbe dovuto valutare la compatibilità coldell’ex ‘mago’ delle start up digitali. Dagli atti del servizio psicologico di San Vittore, infatti, è emerso chenon ha patologie, nemmeno legate all’uso di cocaina. Intanto all’imprenditore è stata contestato un nuovo caso di violenza. L’episodio riguarda una delle ospiti di ‘Villa Lolita’, a Ibiza, la cui testimonianza compariva già nel decreto di fermo a sostegno dei motivi per fermare ...

