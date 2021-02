Genova, ok alla riforma dei Municipi. L’opposizione lascia l’aula. Bucci: “Chi se ne è andato restituisca il gettone di presenza” (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’approvazione grazie a 23 voti favorevoli. Sedici i 16 contrari. Crivello: “La nostra battaglia continuerà in altre sedi” Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’approvazione grazie a 23 voti favorevoli. Sedici i 16 contrari. Crivello: “La nostra battaglia continuerà in altre sedi”

Ultime Notizie dalla rete : Genova alla Costruzioni Genova: Pezzoli (Fillea Cgil) "A febbraio più 10 per cento di ore lavorate e salario ... dalle Colombiadi, alla nuova vita per il Porto Antico solo per citare qualche esempio. Genova è davanti ad una opportunità straordinaria da cogliere e da vincere che non va sprecata, perchè se ...

Artigiani parte civile per il ponte di Albiano Scendiamo in campo per chi fa impresa, indipendentemente dall'essere o non essere associato alla ...di parte offesa e parte civile nel procedimento giudiziario per il crollo del ponte Morandi in Genova:...

Paganini protagonista della vita culturale di Genova www.comune.genova.it - le notizie in Comune Costa Crociere, tamponi Covid su laboratori mobili all'imbarco Genova - Un laboratorio mobile per test Covid-19 che, a partire dal 27 marzo. Un servizio che rafforzerà ule procedure di sicurezza previste per la ripartenza delle navi Costa Crociere. Il nuovo servi ...

Genova approva la riforma dei municipi, opposizione prima va in piazza e poi lascia l'aula GENOVA - Alla terza votazione è stata approvata a maggioranza assoluta con 23 voti favorevoli (quelli della maggioranza) e 16 contrari (la minoranza) la modifica dello statuto comunale di Genova che r ...

