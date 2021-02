Genova | i detriti del viadotto Morandi sono sotto sfratto | «Un milione per trasferirli»

Ultime Notizie dalla rete : Genova detriti

Il Secolo XIX

...una situazione analoga che da anni va avanti in uno dei maggiori complessi cimiteriali di, ... Le casse sfondate e a vista non si contano, e tra piante infestanti,marcescenze assortite ...La procura diha aperto un fascicolo al momento contro ignoti e gli inquirenti esamineranno ... Ma altre decine giacciono tra la roccia e il mare o sono sepolte da tonnellate die vanno ...I mezzi della guardia costiera e dei vigili del fuoco che perlustrano il mare tra Camogli e Genova, ben sapendo che la corrente spinge verso ponente, hanno oggi recuperato un secondo corpo in avanzato ...Genova. L’onda emotiva suscitata dal crollo del cimitero ... Le casse sfondate e a vista non si contano, e tra piante infestanti, detriti e marcescenze assortite spuntano ossa umane e qualche teschio.