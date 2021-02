Genova, 96enne muore e lascia in beneficienza 25 milioni (Di giovedì 25 febbraio 2021) E' scomparsa il 9 dicembre scorso dopo aver preparato ogni cosa, persino il proprio necrologio. Vi salutava gli affetti di sempre, ringraziava i medici, e ricordava "la lunga schiera" di ex allievi. Perché... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 25 febbraio 2021) E' scomparsa il 9 dicembre scorso dopo aver preparato ogni cosa, persino il proprio necrologio. Vi salutava gli affetti di sempre, ringraziava i medici, e ricordava "la lunga schiera" di ex allievi. Perché...

