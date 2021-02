Genova, 96enne muore e lascia in beneficenza 25 milioni di euro agli ospedali e 3,7 alla badante (Di giovedì 25 febbraio 2021) Marisa Cavanna era scomparsa lo scorso 9 dicembre, nel testamento ha voluto lasciare tutto a 16 enti ospedalieri sul territorio genovese Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 25 febbraio 2021) Marisa Cavanna era scomparsa lo scorso 9 dicembre, nel testamento ha volutore tutto a 16 entieri sul territorio genovese

Agenzia_Ansa : Genova, 96enne muore e lascia in beneficienza 25 milioni di euro a 16 enti, molti del territorio. Al Galliera va an… - MediasetTgcom24 : Genova, 96enne muore e lascia in beneficenza 25 milioni di euro #genova - SkyTG24 : Genova, 96enne muore e lascia in beneficenza 25 milioni di euro a 16 enti - willerdino : RT @FraBaraghini: Adorabile Marisa che si è scritta anche il necrologio (maniman...) e lascia 25 mln in beneficienza. - planetpaul65 : Genova, 96enne muore e lascia in beneficienza 25 mln - Ultima Ora - ANSA -