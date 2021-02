Gender tax: detassare il lavoro femminile invertirebbe i ruoli in famiglia? Non esattamente (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ho partecipato di recente ad un dibattito con il professor Andrea Ichino, che insieme al professor Alberto Alesina (entrambi economisti dell’Università Bocconi) ha ideato e promosso il concetto di “Gender tax”. Il termine sembra pericoloso perché significa il contrario di quanto suona al primo ascolto: la cosiddetta “Gender tax” , infatti, non propone di tassare il “genere” ma semmai di detassarlo. Ichino parte dal presupposto che con una pressione fiscale più bassa sul lavoro delle donne verrebbe favorita non solo la loro occupazione, ma una migliorare distribuzione del carico di lavoro all’interno della famiglia. Ecco. Il passaggio è stato talmente inaspettato che mi ha fatto saltare sulla sedia. Il presupposto che il professor Ichino ha spiegato – e questa tesi ha ormai 15 anni – è il seguente: le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ho partecipato di recente ad un dibattito con il professor Andrea Ichino, che insieme al professor Alberto Alesina (entrambi economisti dell’Università Bocconi) ha ideato e promosso il concetto di “tax”. Il termine sembra pericoloso perché significa il contrario di quanto suona al primo ascolto: la cosiddetta “tax” , infatti, non propone di tassare il “genere” ma semmai di detassarlo. Ichino parte dal presupposto che con una pressione fiscale più bassa suldelle donne verrebbe favorita non solo la loro occupazione, ma una migliorare distribuzione del carico diall’interno della. Ecco. Il passaggio è stato talmente inaspettato che mi ha fatto saltare sulla sedia. Il presupposto che il professor Ichino ha spiegato – e questa tesi ha ormai 15 anni – è il seguente: le ...

Ultime Notizie dalla rete : Gender tax Riforma Irpef, C. Cottarelli: dall'ex bonus Renzi per gli autonomi alla revisione della cedolare secca Una tassazione favorevole per il secondo coniuge , come ha sottolineato anche durante l'audizione dell'8 febbraio, sarebbe la strategia per aggirare l'ostacolo costituzionale di una gender tax , una ...

Aosta Capitale degli assorbenti - del SOLDATO PEDRO ... per partito preso, il portafogli del gentilsesso - se non fosse che la lotta al presunto " gender ... " sì ad una Tampon Tax ridotta nelle nostre farmacie comunali ". Di lì un piccolo sermone nel quale ...

Gender tax: a che punto siamo? Il dibattito sulla gender tax non ha ancora trovato applicazione pratica. Ecco quali sono le criticità e quali le alternative.

