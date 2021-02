Gender gap, Coop lancia la campagna per ridurre le disparità, anche facendo la spesa (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'iniziativa nasce per sensibilizzare il pubblico, ma anche dipendenti e fornitori sul tema della disparità di genere. Tra le azioni, la promozione dal 6 al 13 marzo della campagna per l'abolizione dell'Iva sugli assorbenti Leggi su repubblica (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'iniziativa nasce per sensibilizzare il pubblico, madipendenti e fornitori sul tema delladi genere. Tra le azioni, la promozione dal 6 al 13 marzo dellaper l'abolizione dell'Iva sugli assorbenti

pinapic : In questi giorni tante donne hanno appeso un fiocchetto fucsia con un qr code per firmare la petizione del… - Alessan04170580 : @DrGregHouse73 L'insulto è quello che succede adesso. Consiglio di leggere i dati sul gender gap. - Nova_Coop : Anche il Presidente di #NovaCoop @rive_dalle, in occasione del lancio della campagna nazionale #ClosetheGapCoop, si… - Frizzante1 : RT @Coopitalia: Gender gap, Coop lancia la campagna per ridurre le disparità, anche facendo la spesa - Salinge06174892 : RT @boboviz: @EffeEva @Entreri41 Il 40% delle disoccupate non ha nulla a che fare con il fantomatico gender gap. E, comunque, ci sono anche… -