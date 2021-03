Gender gap, Coop lancia la campagna per ridurre le disparità, anche facendo la spesa (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'iniziativa nasce per sensibilizzare il pubblico, ma anche dipendenti e fornitori sul tema della disparità di genere. Tra le azioni, la promozione dal 6 al 13 marzo della campagna per l'abolizione dell'Iva sugli assorbenti Leggi su repubblica (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'iniziativa nasce per sensibilizzare il pubblico, madipendenti e fornitori sul tema delladi genere. Tra le azioni, la promozione dal 6 al 13 marzo dellaper l'abolizione dell'Iva sugli assorbenti

