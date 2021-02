(Di giovedì 25 febbraio 2021) Fortemente polemico il tecnico del Napoli Rinoai microfoni di Sky dopo l’uscita dall’Europa League contro il Granada verso la direzione arbitrale. «Chi ci rappresenta, deve farsi rispettare di più perché in questi giorni ne ho viste di cotte di crude. Ci vuole più rispetto. Se unasidiche haoggi il Granada secondo me usciamo su tutte le pagine di. Nel primo tempo abbiamo giocato 17 minuti effettivo, bisogna avere un po’ di rispetto, al calcio bisogna giocare non si può stare fermi ogni tre minuti» L'articolo ilNapolista.

annatrieste : Benitez ci insegnò che il calcio è bugia. Sarri che il calcio è bellezza. Gattuso che il calcio è chitemmuorto. C'è… - sechesi : Delle ultime 11 il Napoli ne ha perse 6, tra cui una finale. È stato eliminato da Coppa Italia ed Europa League ed… - claudioruss : L'11 dicembre 2019, al suo arrivo a #Napoli, #Gattuso disse 'Il settimo posto crea un po' di imbarazzo'. Oggi l'imb… - HCE__ : RT @napolista: #Gattuso: «Se una squadra italiana si permette di fare quello che hanno fatto loro ci massacrano sui giornali» Il tecnico c… - Markoporro10 : Gattuso in conferenza stampa : ho visto una buona prestazione. Santo cielo, questo sta completamente nel pallone. #NapoliGranada -

Ci prova da fermo Insigne, ma la punizione del capitano è neutralizzata al 36′ da un gran intervento amano di Rui Silva. Nella ripresatorna al 4 - 3 - 3, inserendo Ghoulam per ......? Nella ripresatoglie un centrale difensivo (Maksimovic) inserendo Ghoulam e passando a un 4 - 4 - 2 con Zielinski che diventa esterno destro. Il Napoli appare più intraprendente e su...Il tecnico contro l'arbitraggio che non ha sanzionato gli spagnoli per la perdita di tempo «Nel primo tempo abbiamo giocato 17 minuti effettivo, bisogna avere un po’ di rispetto» ...Agli azzurri non basta la vittoria per 2-1 conquistata sul Granada allo stadio 'Maradona' e viene eliminato in virtù del ko per 2-0 rimediato in Andalusia una settimana fa. Per la squadra di Gattuso ...