Gattuso: «Abbiamo preso un gol assurdo, l'Italia si faccia rispettare politicamente»

Gattuso: Abbiamo preso un gol assurdo, tre contro uno in area. Non ricordo altre azioni subite. Dobbiamo essere orgogliosi per quello che Abbiamo fatto. Anche se con dieci giocatori Abbiamo dimostrato che Abbiamo qualcosa in più di loro. Chi ci rappresenta, deve farsi rispettare di più. Ci vuole più rispetto. Il Granada nel primo tempo Abbiamo 17 minuti effettivo, bisogna avere un po' di rispetto, al calcio bisogna giocare non si può stare fermi ogni tre minuti. Se lo facciamo noi italiani, veniamo massacrati su tutti i giornali mondiali. Nel secondo tempo squadra vogliosa, adesso dobbiamo recuperare energie, Abbiamo speso tanto, Tra due giorni Abbiamo un'altra partita.

