Gasperini | «Noi dispiaciuti | peccato per quel gol nel finale» – VIDEO

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa commentando l'espulsione di Remo Freuler. Le sue parole Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa commentando l'espulsione di Remo Freuler e la partita che ne è nata di conseguenza. ESPULSIONE – «E' chiaro che sono episodi che con la tecnologia presente oggi si pensava che non succedessero più e invece succedono. E' un periodo che ne stiamo pagando le conseguenze». PRESTAZIONE – «Abbiamo difeso bene, peccato per il gol nel finale. Abbiamo fatto una partita che speravamo di non fare. Siamo dispiaciuti per la partita, eravamo anche partita bene. In undici avremmo creato di più, forse avremmo rischiato di più per il Real Madrid è una squadra forte».

