Garrison Rochelle ritorna ad Amici dopo tre anni di assenza

(Di giovedì 25 febbraio 2021)tredidanel talent di Canale 5 per giudicare le performance dei ballerini Grande ritorno nella puntata di20, andata in onda mercoledì 24 febbraio: si tratta di. Il ballerino e coreografo americano,tredi, è intervenuto nel talent di Canale 5 come esperto di danza per giudicare gli allievi.è stato coinvolto nella giuria di esperti esterni chiamata a valutare le performance dei ballerini Samuele Barbetta, Martina Miliddi, Rosa Di Grazia, Giulia Stabile, Tommaso Stanzani, Alessandro Cavallo, Serena Marchese. La classifica sarà comunicata ...

A sorpresa l'ex insegnante di Amiciè tornato nello studio di Amici 2020 per dare un giudizio sui concorrenti. I fan sui social hanno chiesto a gran voce che l'ex insegnanti torni come volto fisso all'interno del ...Rimasta ferma ai blocchi di partenza anche Alessandra Canale, così come Jill Cooper e, ma anche la calciatrice Carolina Morace, Eleonora Giorgi e Patrizia Rossetti. Fuori anche ...Garrison Rochelle, dopo tre anni di assenza, torna ad Amici 2021 per giudicare i concorrenti in vista del serale.Garrison Rochelle si è presentato ad Amici 20 in via del tutto eccezionale, ma i fan sperano in un suo ritorno allo show.