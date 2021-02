GameStop | risale la febbre speculativa | +100% a Wall Street

(Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – Torna lasul titolo di: le azioni della catena di negozi di videogiochi sono balzate di oltre il 100% alla borsa di. A fare da assist agli acquisti è stata la notizia del rimpasto dei vertici della società. Il titolo ha terminato la seduta con un balzo del 103,9%. Ieri Gametop ha annunciato le dimissioni del direttore finanziario Jim Bell, il prossimo 26 marzo. Le dimissioni non sarebbero state volontarie, ma decise piuttosto da Ryan Cohen, co-fondatore del gruppo Chewy che ha investito in, al fine di accelerare la transizione online della società.

Ultime Notizie dalla rete : GameStop risale

Il Messaggero

Le dimissioni non sarebbero state volontarie, ma decise piuttosto da Ryan Cohen, co - fondatore del gruppo Chewy che ha investito in, al fine di accelerare la transizione online della ...In un momento in cui la Borsa fa paura, tra il caos generato dal fenomenoe le incertezze ... infatti,a meno di un mese fa la nascita di Stellantis, gruppo formato dall'acquisizione di ...Torna la febbre speculativa sul titolo di GameStop: le azioni della catena di negozi di videogiochi sono balzate di oltre il 100% alla borsa di ...Roma, 25 feb. (askanews) - La febbre speculativa sul titolo di GameStop, catena di negozi di videogiochi, è in risalita a Wall street, dove nell'ultima ora e mezza della seduta ieri l'azione ha raddop ...