Gazzetta_NBA : #Gallinari superstar: 10 triple, 38 punti e 6 rimbalzi. E #Atlanta si rilancia battendo #Boston -

La Gazzetta dello Sport

Copione identico nella ripresa, il canestro sembra gigante per Daniloche segna come e quando vuole. Parole ? 'Ho capito dopo pochi minuti che sarebbe stata una serata speciale per il Gallo ...... pronti a mostrare quando serve lo strapotere che duecome LeBron James e Anthony Davis ... Il ritorno di Danilodarà sicuramente un'altra spinta: non è ancora al top, ma a Milwaukee ...Con le loro superstar sugli scudi (70 punti combinati per la coppia Antetokounmpo-Middleton) i Bucks superano i Kings 128-115, chiudendo il conto già nel primo tempo grazie a un secondo quarto da ...I due italiani protagonisti delle vittorie di Pelicans e Hawks, mentre Orlando supera i Pistons confermando l'ottimo momento. Ok anche Oklahoma e NY ...