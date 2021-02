Gaia in gara al 71° Festival di Sanremo nella categoria Campioni con il brano “Cuore amaro” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Gaia debutterà per la prima volta sul palco dell’Ariston nel 2021 partecipando alla 71^ edizione del Festival di Sanremo nella categoria “Campioni” con il brano “Cuore amaro” (Sony Music Italy), già disponibile in presave e preadd. Musica e testo sono di Gaia Gozzi, Orang3 (Daniele Dezi), Jacopo Ettorre e Giorgio Spedicato e la produzione di Machweo (Giorgio Spedicato) e Simon Says (Simone Privitera). Il “Cuore amaro” è il Cuore della cantautrice, è una canzone d’amore che ha dedicato a se stessa, un’autobiografia di immagini che raccontano i suoi primi traguardi, quelli che non ha mai celebrato, le sue conquiste e anche i tanti errori, che benedice ogni giorno ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 febbraio 2021)debutterà per la prima volta sul palco dell’Ariston nel 2021 partecipando alla 71^ edizione deldi” con il” (Sony Music Italy), già disponibile in presave e preadd. Musica e testo sono diGozzi, Orang3 (Daniele Dezi), Jacopo Ettorre e Giorgio Spedicato e la produzione di Machweo (Giorgio Spedicato) e Simon Says (Simone Privitera). Il “” è ildella cantautrice, è una canzone d’amore che ha dedicato a se stessa, un’autobiografia di immagini che raccontano i suoi primi traguardi, quelli che non ha mai celebrato, le sue conquiste e anche i tanti errori, che benedice ogni giorno ...

OndeFunky : Era la prima volta che intervistavo #Gaia e sono stata travolta dall'entusiasmo che emana. Nelle sue playlist ci so… - Agenzia_Ansa : 'Gaia e Camilla furono travolte mentre attraversavano sulle strisce pedonali'. Lo scrive nelle motivazioni il gup… - soundsblogit : Gaia in gara a Sanremo 2021 con Cuore Amaro (intervista) - SLN_Magazine : Gaia in gara al 71° Festival di Sanremo nella categoria Campioni con il brano “Cuore amaro” - SpettacoliNEWS : Gaia in gara alla 71° edizione del Festival di Sanremo con il brano 'Cuore Amaro' -