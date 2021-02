Gaffe del sottosegretario leghista all’Istruzione | pensa di citare Dante e invece è Topolino

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Ha del comico ladel neo nominatoin quota Lega. Rossano Sasso, deputato barese tra i fedelissimi di Salvini, pochi giorni prima della sua nomina aveva scritto un post in cui riteneva diAlighieri: “Chi si ferma è perduto, mille anni ogni minuto”, peccato che non si tratti di una frase attribuibile al Sommo, piuttosto al fumetto, contenuta nella parodia del 1949 L’Inferno disceneggiata da Guido Martina con i disegni di Angelo Bioletto. Uno scivolone non da poco per chi dovrà occuparsi di istruzione. SportFace.