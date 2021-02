Funerali di Stato e Draghi in Europa. L’agenda di oggi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Funerali di Stato, alla presenza delle massime cariche istituzionali, oggi a Roma alla Chiesa di Santa Maria degli Angeli per l’ambasciatore Attanasio e il carabiniere Iacovacci, uccisi in un agguato in Congo. Poi focus sui sottosegretari appena nominati e sul loro giuramento, da verificare quando. Per la politica si segnala una non facile Direzione del Pd mentre Draghi partecipa in videoconferenza alla riunione dei Capi di Stato e di governo della Ue. Questi i principali appuntamenti di oggi: Giovedì 25 – Roma, Funerali di Stato per ambasciatore Attanasio e carabiniere Iacovacci. – Roma, da confermare giuramento Sottosegretari. – Roma, l’aula del Senato vota sulla conversione definitiva in legge del decreto Covid del Governo Conte – Roma, il ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 febbraio 2021)di, alla presenza delle massime cariche istituzionali,a Roma alla Chiesa di Santa Maria degli Angeli per l’ambasciatore Attanasio e il carabiniere Iacovacci, uccisi in un agguato in Congo. Poi focus sui sottosegretari appena nominati e sul loro giuramento, da verificare quando. Per la politica si segnala una non facile Direzione del Pd mentrepartecipa in videoconferenza alla riunione dei Capi die di governo della Ue. Questi i principali appuntamenti di: Giovedì 25 – Roma,diper ambasciatore Attanasio e carabiniere Iacovacci. – Roma, da confermare giuramento Sottosegretari. – Roma, l’aula del Senato vota sulla conversione definitiva in legge del decreto Covid del Governo Conte – Roma, il ...

