Funerali di Attanasio e Iacovacci, il lungo applauso della folla. Le parole del cardinale (video) (Di giovedì 25 febbraio 2021) «Luca, Vittorio e Mustafà sono stati strappati da questo mondo dagli artigli di una violenza stupida e feroce, che non porterà nessun giovamento ma solo altro dolore. Dal male viene solo altro male». Sono le parole del cardinale Angelo De Donatis, Vicario del Papa per la diocesi di Roma, nell’omelia nel corso dei Funerali di Stato per l’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. «Se questa è la fine degli operatori di pace – ha continuato il cardinale De Donatis – che ne sarà di tutti noi. La violenza sta tornando di moda in ogni ambiente, in ogni latitudine, non è qualcosa che si manifesta solo nel Nord Est del Congo, lontano da qui. Spesso la violenza che si annida nel fondo dell’anima si camuffa ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 febbraio 2021) «Luca, Vittorio e Mustafà sono stati strappati da questo mondo dagli artigli di una violenza stupida e feroce, che non porterà nessun giovamento ma solo altro dolore. Dal male viene solo altro male». Sono ledelAngelo De Donatis, Vicario del Papa per la diocesi di Roma, nell’omelia nel corso deidi Stato per l’ambasciatore Lucae il carabiniere Vittorio, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. «Se questa è la fine degli operatori di pace – ha continuato ilDe Donatis – che ne sarà di tutti noi. La violenza sta tornando di moda in ogni ambiente, in ogni latitudine, non è qualcosa che si manifesta solo nel Nord Est del Congo, lontano da qui. Spesso la violenza che si annida nel fondo dell’anima si camuffa ...

Agenzia_Ansa : Funerali di Stato per l'Ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci uccisi in un agguato in Con… - ItalyinEU : Oggi si tengono i funerali di Stato dell’Ambasciatore #Attanasio e del carabiniere #Iacovacci Lo staff della Rappr… - repubblica : Congo, funerali di Stato per Attanasio e Iacovacci a Roma: Accanto ai familiari, nella basilica di Santa Maria degl… - Noovyis : (Funerali Attanasio e Iacovacci, i feretri lasciano la basilica di Santa Maria degli Angeli tra gli applausi: il vi… - vivereitalia : Celebrati i funerali di Stato dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci. Presenti le ca… -