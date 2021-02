Funerali Attanasio e Iacovacci, le salme arrivano alla basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma: i carabinieri suonano la “Marcia funebre” – Video (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le bare con i corpi dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci uccisi in un agguato in Congo sono arrivate questa mattina ai Funerali di Stato organizzati alla basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, accolte da una piccola folla. Presente anche il corpo dei carabinieri che oltre a portare a bracco i feretri, con la banda hanno intonato la Marcia funebre di Chopin. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le bare con i corpi dell’ambasciatore Lucae del carabiniere Vittoriouccisi in un agguato in Congo sono arrivate questa mattina aidi Stato organizzatidie dei Martiri a, accolte da una piccola folla. Presente anche il corpo deiche oltre a portare a bracco i feretri, con la banda hanno intonato ladi Chopin. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : Funerali di Stato per l'Ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci uccisi in un agguato in Con… - SkyTG24 : Attacco in Congo, oggi i funerali di Stato di Attanasio e Iacovacci - repubblica : Congo, funerali di Stato per Attanasio e Iacovacci a Roma: Accanto ai familiari, nella basilica di Santa Maria degl… - LORENZOSCHIAVAN : Funerali di Stato.???????????? R.I.P. #Attanasio e #Iacovacci. - ProfetiGiulia : RT @VittorioCocive1: Funerali di Stato per Attanasio e Iacovacci: 'Dolore delle famiglie condiviso da due paesi' -