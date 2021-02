François Cévert, grande pilota e sex symbol (Di giovedì 25 febbraio 2021) Era considerato l’uomo più bello di Francia, e in effetti chi l’ha conosciuto sa che non c’è foto che gli renda giustizia. Era un grande pilota e ancora più grande sarebbe diventato. Era una star, richiesto da tutti i giornalisti, inseguito dai fotografi, invitato a ogni tipo di eventi perché dove c’era lui sarebbero arrivati tutti gli altri, dai miliardari alle glorie dello sport, dai politici agli attori di Hollywood. Attori e soprattutto attrici: François Cévert era un sex symbol, e non a caso gli venne attribuita tra le fidanzate quell’altro sex symbol che si chiamava Brigitte Bardot. Vero o no, poco importa. Certo nelle foto sono stupendi insieme. François nasce a Parigi il 25 febbraio 1944. Il padre, di origine ebrea, era stato costretto a ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Era considerato l’uomo più bello di Francia, e in effetti chi l’ha conosciuto sa che non c’è foto che gli renda giustizia. Era une ancora piùsarebbe diventato. Era una star, richiesto da tutti i giornalisti, inseguito dai fotografi, invitato a ogni tipo di eventi perché dove c’era lui sarebbero arrivati tutti gli altri, dai miliardari alle glorie dello sport, dai politici agli attori di Hollywood. Attori e soprattutto attrici:era un sex, e non a caso gli venne attribuita tra le fidanzate quell’altro sexche si chiamava Brigitte Bardot. Vero o no, poco importa. Certo nelle foto sono stupendi insieme.nasce a Parigi il 25 febbraio 1944. Il padre, di origine ebrea, era stato costretto a ...

Ultime Notizie dalla rete : François Cévert Bernie Ecclestone: "la Ferrari è l'anima della Formula 1" A tal proposito Ecclestone ha parlato di un suo ricordo legato alla morte di François Cevert: "quando Cevert è rimasto ucciso a Watkins Glen, è stato orribile. Era stato praticamente tagliato a metà. ...

F1 - 29 gennaio: Jody Scheckter, campione Rosso - FormulaPassion.it Il Boscaiolo offre il suo posto a Jody, che nel 1974 affiancherà quindi in Tyrrell Francois Cévert, evidentemente promosso al ruolo di pilota numero 1 del team inglese. Ma a Watkins Glen, ultima gara ...

