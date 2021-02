Forza Italia e Lega, cambi al vertice a livello provinciale (Di giovedì 25 febbraio 2021) di Erika Noschese Le prossime elezioni amministrative e gli scenari cambiati a livello nazionale, con il nuovo governo Draghi, hanno imposto un cambio di marcia all’interno dei partiti. I primi a correre ai ripari sembrano essere Forza Italia e la Lega che stanno stravolgendo l’organizzazione del partito, a livello provinciale. Nei giorni scorsi, infatti, il coordinatore regionale di Forza Italia Domenico De Siano ha partecipato ad un vertice, a Roma per le nuove nomine, a livello provinciale. Dopo la nomina a ministro per il Sud, Mara Carfagna sembra aver chiesto ai vertici del partito di essere più “in vista”, con un ruolo di spicco. Per lei, De Siano starebbe ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 25 febbraio 2021) di Erika Noschese Le prossime elezioni amministrative e gli scenariati anazionale, con il nuovo governo Draghi, hanno imposto uno di marcia all’interno dei partiti. I primi a correre ai ripari sembrano esseree lache stanno stravolgendo l’organizzazione del partito, a. Nei giorni scorsi, infatti, il coordinatore regionale diDomenico De Siano ha partecipato ad un, a Roma per le nuove nomine, a. Dopo la nomina a ministro per il Sud, Mara Carfagna sembra aver chiesto ai vertici del partito di essere più “in vista”, con un ruolo di spicco. Per lei, De Siano starebbe ...

