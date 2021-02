Formula E, il calendario completo e aggiornato della Stagione 2020/21 (Di giovedì 25 febbraio 2021) La Formula E è pronta a partire, con la Stagione 2020/21 che è alle porte e la prima gara in programma a Diriyah, in Arabia Saudita. Prima che l'attenzione si sposti sui piloti e sulle monoposto, TAG Heuer ha annunciato il rinnovo della partnership con la Formula E siglando un nuovo accordo pluriennale. TAG Heuer continuerà a ricoprire il ruolo di cronometrista ufficiale del Campionato e in più contribuirà allo spettacolo con l'assegnazione del nuovo TAG Heuer Fastest Lap - darà diritto a un punto supplementare il classifica - ai piloti che realizzeranno il giro più veloce durante ogni E-Prix. Inoltre, il TAG Heuer Fastest Lap coinvolgerà anche i fan, entrando a far parte del gioco Formula E Predictor. A proposito della nuova Stagione del massimo ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 25 febbraio 2021) LaE è pronta a partire, con la/21 che è alle porte e la prima gara in programma a Diriyah, in Arabia Saudita. Prima che l'attenzione si sposti sui piloti e sulle monoposto, TAG Heuer ha annunciato il rinnovopartnership con laE siglando un nuovo accordo pluriennale. TAG Heuer continuerà a ricoprire il ruolo di cronometrista ufficiale del Campionato e in più contribuirà allo spettacolo con l'assegnazione del nuovo TAG Heuer Fastest Lap - darà diritto a un punto supplementare il classifica - ai piloti che realizzeranno il giro più veloce durante ogni E-Prix. Inoltre, il TAG Heuer Fastest Lap coinvolgerà anche i fan, entrando a far parte del giocoE Predictor. A propositonuovadel massimo ...

Ultime Notizie dalla rete : Formula calendario La Haas svela la livrea 2021 giovedì 4 marzo - FormulaPassion.it ... una cifra record mai raggiunta a livello di calendario, un tour de force compresso in poco più di nove mesi con partenza in Bahrain il 28 marzo e gran finale ad Abu Dhabi il 12 dicembre.

Milano Fashion Week 2021 in phygital: il calendario con date e appuntamenti ...novità Ancora una volta quindi la moda si avvicina ad un pubblico più omogeneo grazie alla formula ... grande assente invece Versace che ha scelto di sfilare il 5 Marzo in digitale fuori calendario. ...

