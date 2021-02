Formula 1 | la Ferrari affila le armi in vista del Mondiale | tutti gli uomini di Maranello

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Il 28 marzo prenderà avvio ildi1 col Gp del Bahrein. A poco più di un mese dal via, e alla vigilia della presentazione del team, laannuncia la riorganizzazione della propria area tecnica.ha stabilito una con una suddivisione in quattro aree, con altrettanti responsabili, della Direzione Chassis. La missione è quella di definire più ruoli e responsabilità indi una stagione che dovrà segnare il riscatto. Un’anno per tornare grandi Il Cavallino Rampante è chiamato a cancellare il deludente sesto posto nelCostruttori della scorsa stagione. Occorre darsi da fare e non concedersi alcun errore. Sarà dura. Ma laè abituata alle rimonte e i tifosi ora sperano. “Le numerose sfide che Scuderia ...

Prosegue la collaborazione in qualità di "Technical Partner" tra la Ferrari e Brembo SpA, fornitore di sistemi frenanti ad alte prestazioni, nonché di frizioni e altri componenti. Insomma, verso la parte alta della monoposto, la SF21 dovrebbe sfoggiare un colore simile a quello già mostrato allo scorso Gran Premio del Mugello 2020, in occasione della millesima gara corsa in Formula 1. La scuderia di Maranello ha annunciato di aver definito il nuovo organigramma attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale.