Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, 155 mila euro a 98 studenti della Federico II (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono 98 gli studenti della Federico II che beneficeranno dei 155.000 euro messi a disposizione dalla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus. Destinatari dello stanziamento dell’ente, assegnato attraverso bando di concorso per l’anno accademico 2019-2020, sono gli studenti universitari iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II che si trovano in svantaggio fisico, psichico, sociale o familiare o in difficoltà economica (con indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro). I 98 giovani selezionati percepiranno contributi di importo compreso tra 1.500 e 3.000 euro.Impegnativo è stato il lavoro ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono 98 gliII che beneficeranno dei 155.000messi a disposizione dalla. Destinatari dello stanziamento dell’ente, assegnato attraverso bando di concorso per l’anno accademico 2019-2020, sono gliuniversitari iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale presso l’Università degli Studi di NapoliII che si trovano in svantaggio fisico, psichico, sociale o familiare o in difficoltà economica (con indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a 20.000). I 98 giovani selezionati percepiranno contributi di importo compreso tra 1.500 e 3.000.Impegnativo è stato il lavoro ...

