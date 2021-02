Foggia, omicidio barista: arrestate 5 persone (Di giovedì 25 febbraio 2021) La Polizia di Stato di Foggia ha arrestato 5 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di omicidio, rapina, furto, ricettazione, incendio e favoreggiamento. Le indagini dei poliziotti della squadra mobile, coordinate dalla locale Procura della Repubblica e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari, hanno accertato che i reati sono stati commessi in occasione dell’evento criminoso consumato lo scorso 17 settembre presso il Bar-Tabaccheria ‘Gocce di Caffè’, a seguito del quale è deceduto (il 9 ottobre) Francesco Paolo Traiano, titolare dell’attività commerciale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 febbraio 2021) La Polizia di Stato diha arrestato 5gravemente indiziate, a vario titolo, di, rapina, furto, ricettazione, incendio e favoreggiamento. Le indagini dei poliziotti della squadra mobile, coordinate dalla locale Procura della Repubblica e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari, hanno accertato che i reati sono stati commessi in occasione dell’evento criminoso consumato lo scorso 17 settembre presso il Bar-Tabaccheria ‘Gocce di Caffè’, a seguito del quale è deceduto (il 9 ottobre) Francesco Paolo Traiano, titolare dell’attività commerciale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

poliziadistato : Foggia, la #Squadramobile arresta 5 persone indagate per omicidio, rapina, furto, ricettazione, incendio e favoregg… - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Foggia, omicidio barista: arrestate 5 persone - DanielaMorra7 : RT @poliziadistato: Foggia, la #Squadramobile arresta 5 persone indagate per omicidio, rapina, furto, ricettazione, incendio e favoreggiame… - lifestyleblogit : Foggia, omicidio barista: arrestate 5 persone - - andreapittalis3 : RT @poliziadistato: Foggia, la #Squadramobile arresta 5 persone indagate per omicidio, rapina, furto, ricettazione, incendio e favoreggiame… -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia omicidio Foggia, omicidio barista: arrestate 5 persone ... morto a seguito delle ferite riportate durante una rapina subita lo scorso 17 settembre La Polizia di Stato di Foggia ha arrestato 5 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di omicidio, rapina,...

Foggia, tabaccaio ucciso durante rapina: 5 persone arrestate dopo 5 mesi La polizia di Foggia ha arrestato 5 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di omicidio, rapina, furto, ricettazione, incendio e favoreggiamento. Le indagini, coordinate dalla Procura e dalla Procurapresso il ...

Foggia, omicidio barista: arrestate 5 persone Adnkronos Foggia Polizia di Stato - Operazione Destino La Polizia di Stato di Foggia ha arrestato 5 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di omicidio, rapina, furto, ricettazione, incendio ...

Omicidio Traiano, arrestate 5 persone per la tragica rapina a "Gocce di caffè" La Polizia di Stato di Foggia ha arrestato 5 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di omicidio, rapina, furto, ricettazione, incendio e favoreggiamento. Le indagini dei poliziotti della Squadr ...

... morto a seguito delle ferite riportate durante una rapina subita lo scorso 17 settembre La Polizia di Stato diha arrestato 5 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di, rapina,...La polizia diha arrestato 5 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di, rapina, furto, ricettazione, incendio e favoreggiamento. Le indagini, coordinate dalla Procura e dalla Procurapresso il ...La Polizia di Stato di Foggia ha arrestato 5 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di omicidio, rapina, furto, ricettazione, incendio ...La Polizia di Stato di Foggia ha arrestato 5 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di omicidio, rapina, furto, ricettazione, incendio e favoreggiamento. Le indagini dei poliziotti della Squadr ...