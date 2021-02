Focolaio nel Torino: rinviata la partita contro il Sassuolo. Sarà recuperata il 17 marzo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Torino-Sassuolo è stata rinviata per Covid. Il Focolaio rintracciato nel gruppo squadra granata ha portato alla decisione del presidente della Lega Serie A, che ha disposto lo spostamento a mercoledì 17 marzo, con inizio alle ore 15, della partita che si sarebbe dovuta giocare venerdì 26 febbraio alle ore 20.45. Resta in programma, al momento, il match dei granata contro la Lazio di martedì 3 marzo. La Lega ha preso atto di quanto comunicato dalla Asl1 di Torino, incaricata di seguire l’evolversi della situazione. I calciatori positivi al momento sono 7, più altri due membri dello staff, e non tutti sono asintomatici. Inoltre, tra i 9 casi alcuni sono riconducibili alla variante inglese, aspetto che sta portando le autorità sanitarie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021)è stataper Covid. Ilrintracciato nel gruppo squadra granata ha portato alla decisione del presidente della Lega Serie A, che ha disposto lo spostamento a mercoledì 17, con inizio alle ore 15, dellache si sarebbe dovuta giocare venerdì 26 febbraio alle ore 20.45. Resta in programma, al momento, il match dei granatala Lazio di martedì 3. La Lega ha preso atto di quanto comunicato dalla Asl1 di, incaricata di seguire l’evolversi della situazione. I calciatori positivi al momento sono 7, più altri due membri dello staff, e non tutti sono asintomatici. Inoltre, tra i 9 casi alcuni sono riconducibili alla variante inglese, aspetto che sta portando le autorità sanitarie ...

edigram : @Libero_official Il Pranzo al ristorante nel giorno di San Valentino si è trasformato in un grosso focolaio di Covi… - Vafankulu_Euru : @PBerizzi @Atalanta_BC Ma certo, tutti chiusi in casa a fare i bravi schiavetti! Tanto il lockdown arriva lo stesso… - Cristina130461 : RT @MMmarco0: Il Pranzo al ristorante nel giorno di San Valentino si è trasformato in un grosso focolaio di Covid con 35 positivi a Cupra M… - luvina66 : RT @MMmarco0: Il Pranzo al ristorante nel giorno di San Valentino si è trasformato in un grosso focolaio di Covid con 35 positivi a Cupra M… - AlexEP1968 : RT @MMmarco0: Il Pranzo al ristorante nel giorno di San Valentino si è trasformato in un grosso focolaio di Covid con 35 positivi a Cupra M… -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio nel Torino - Sassuolo rinviata al 17 marzo per Covid Invece, di fronte al rischio focolaio, si è preferito muoversi con cautela. Nel frattempo, i giocatori del Torino restano in isolamento nelle proprie abitazioni e saranno sottoposti in giornata a un ...

Torino - Sassuolo, rinviata per Covid la gara di domani sera Nel gruppo squadra granata è scoppiato un vero e proprio focolaio . La gara è stata riprogrammata per il 17 marzo in attesa degli sviluppi della situazione. Martedì prossimo, il 2 marzo, è in ...

Focolaio covid al pranzo di San Valentino al ristorante: decine di contagiati a Cupra Marittima Fanpage.it Covid Teramo: nuovi contagi al Mazzini Il focolaio registrato da sabato scorso all'ospedale Mazzini di Teramo si estende anche ad altri reparti. I tamponi eseguiti ogni tre giorni, su tutti i degenti, hanno evidenziato in mattinata anche d ...

Torino-Sassuolo: tutti i dettagli sul rinvio e sul recupero È arrivata l'ufficialità: Torino-Sassuolo è stata rinviata. Tutti i dettagli sulla decisione, dai motivi del rinvio alla data del recupero.

Invece, di fronte al rischio, si è preferito muoversi con cautela.frattempo, i giocatori del Torino restano in isolamento nelle proprie abitazioni e saranno sottoposti in giornata a un ...gruppo squadra granata è scoppiato un vero e proprio. La gara è stata riprogrammata per il 17 marzo in attesa degli sviluppi della situazione. Martedì prossimo, il 2 marzo, è in ...Il focolaio registrato da sabato scorso all'ospedale Mazzini di Teramo si estende anche ad altri reparti. I tamponi eseguiti ogni tre giorni, su tutti i degenti, hanno evidenziato in mattinata anche d ...È arrivata l'ufficialità: Torino-Sassuolo è stata rinviata. Tutti i dettagli sulla decisione, dai motivi del rinvio alla data del recupero.