Fiumicino | sgomberata la sede di ‘Fons Perennis’ CasaPound | trovati simboli fascisti e altari per i nazisti defunti

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono stati sgomberati questa mattina dalla Polizia due locali: uno a Maccarese e l’altro in zona Primavalle. E’ stato sequestrato molto materiale riconducibile al periodo e alla propaganda del fascismo e del nazismo. Sgombero a Maccarese, associazione vicina aGli agenti della Polizia di Stato del Commissariato, diretto da Catello Somma, in collaborazione con il competente Comando della locale Polizia Municipale, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Civitavecchia relativo ad uno stabile sito a Maccarese, in via Castel San Giorgio, ex presidio ASL Roma 3. Le indagini degli investigatori del Commissariato hanno permesso di accertare come lo stabile fosse occupato abusivamente dal 2008 dall’associazione culturale “Fons Perennis”, vicina al movimento politico di estrema destra ...

