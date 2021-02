Festival di Sanremo, il fantasma di Morgan “rovina” la festa a Bugo: “La sua canzone fu bocciata 2 anni fa da Baglioni” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Anche quest’anno l’affaire Bugo – Morgan sembra essere destinato a tenere banco, o almeno così sta facendo sebbene manchino ancora pochi giorni alla prima serata del Festival di Sanremo 2021: tra la nostalgia di un Festival, quello dell’anno scorso, divenuto icona di un tempo passato in cui non si conosceva ancora l’incubo della pandemia e un po’ di sano pepe da gettare sull’edizione che verrà, è Morgan a far vibrare il sismografo. Morgan e la “verità” sulla canzone di Bugo, ora in gara al Festival da solo A dire il vero Morgan aveva iniziato a far parlare di sé già ben prima che il Festival di Sanremo 2021 prendesse forma, con fortissime polemiche nei ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Anche quest’anno l’affairesembra essere destinato a tenere banco, o almeno così sta facendo sebbene manchino ancora pochi giorni alla prima serata deldi2021: tra la nostalgia di un, quello dell’anno scorso, divenuto icona di un tempo passato in cui non si conosceva ancora l’incubo della pandemia e un po’ di sano pepe da gettare sull’edizione che verrà, èa far vibrare il sismografo.e la “verità” sulladi, ora in gara alda solo A dire il veroaveva iniziato a far parlare di sé già ben prima che ildi2021 prendesse forma, con fortissime polemiche nei ...

WARNERMUSICIT : ‘Figlia di...’ e’ il nuovo singolo di @LoredanaBerte fuori ovunque il 2 marzo il e disponibile in preorder a mezzan… - chetempochefa : Non aspettatevi il tacco 12 e l'abito lungo, è più facile che salga sul palco in mimetica. O che parli dietro ad un… - LoredanaBerte : Come appena annunciato da Amadeus, sarò super ospite della prima serata del 71° Festival di Sanremo. Oltre a festeg… - 95_addicted : RT @Sanremo_2021: +++TECLA INSOLIA SARÀ OSPITE DELLA 71°EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SANREMO+++ - whoIam94158582 : Carissimi utenti di twitter ci tenevo ad informarvi che al festival mancano solo 5 giorni Ci tenevo a precisare che… -