Festival di Sanremo 2021, annunciati nuovi ospiti: sono Alberto Tomba, Federica Pellegrini e Alex Schwazer (Di giovedì 25 febbraio 2021) Inizia il conto alla rovescia per la prima serata dell'attesissimo Festival di Sanremo 2021: un'edizione sui generis, figlia anch'essa di questo difficile periodo storico segnato in maniera indelebile dalla pandemia che impedisce, tra le tante penalità, di avere il pubblico presente in sala al teatro Ariston di Sanremo; tantissime le novità che si rincorrono ora dopo ora sull'evento che avrà inizio il prossimo martedì, 2 marzo, e le ultimissime riguardano proprio i nome degli ospiti tra cui figurano ora Tomba, Pellegrini e Alex Schwazer. Amadeus rimpolpa la rosa del Festival di Sanremo Sarà un Festival di Sanremo 2021 ricco di sorprese, novità ...

