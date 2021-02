Ferrari | ufficializzato il nuovo organigramma

Leggi su zon

(Di giovedì 25 febbraio 2021) In attesa dell’esordio in Bahrain del 28 marzo, lapresenta il suoassetto dirigenziale: Laurent Mekies sarà ilresponsabile Racing La Rossa si prepara all’inizio del Mondiale 2021 e nel frattempo presenta la nuova composizione del proprio team: a guidare e migliorare le monoposto di Leclerc e delarrivato Carlos Sainz, ci sarà ancora Mattia Binotto. L’ingegnere di Losanna resta team principal del Cavallino, ma cede le redini dell’area commerciale: sarà Nicola Boari a occuparsi dell’aspetto economico della scuderia. Laurent Mekies, intanto, lascia la carica di direttore sportivo e assume il ruolo di responsabile Racing, già ricoperto lo scorso anno in assenza dello stesso Binotto. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, un’altra novità è l’accorpamento di tutte le attività ...