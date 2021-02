Ferrara | Stefàno ipocrita | critica da dentro e si candida a sindaco

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – “Non sono d’accordo con Enrico, trovoquesto modo di spiegare le cose e di farsi da parte. Prima voleva fare l’assessore ora ile magari alla prossima reclamera’ il ruolo di presidente della Repubblica. È bravo solo lui! È possibile lavorare anche dietro le quinte senza lamentarsi troppo.” “Disconoscere il grande lavoro che e’ stato fatto da Virginia Raggi a Roma non e’ possibile anche perche’ e’ sotto il naso di tutti, anche il suo. Per me non e’ una questione personale ma lui parla come se non avesse fatto parte di questa amministrazione distribuendo responsabilita’ a destra e a manca, di qua e di la’, di sopra e di sotto.” “Intanto non si e’ mai vista una persona che sidi Roma mentre abbandona la nave, tra l’altro, capitan Schettino non si e’ ...