Fdi lancia petizione popolare | liberiamo Roma dallo spaccio

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 febbraio 2021)– “Fratelli d’Italia con la conferenza stampa di oggi ha voluto fortemente porre l’accento sul dramma droga, una delle piaghe della nostra societa’. Un tema di cui ci siamo occupati in Parlamento e a livello locale, come nel caso della Capitale che secondo la mappa della criminalita’ italiana realizzata dal ‘Sole 24 Ore’ – facendo riferimento a dati del Ministero dell’Interno – classificacome la piu’ grande piazza diin Italia a fronte delle 2.672 denunce pere 4.714 correlate a stupefacenti.” “Oggi Fdila, basta zone franche dello’, iniziativa in collaborazione con il Dipartimento Dipendenze di Fdi, il Coordinamentono di ...