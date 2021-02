Fdi: giovani devono seguire stili vita sani, liberiamo Roma da droghe (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – “La petizione popolare ‘liberiamo Roma, basta zone franche dello spaccio’, presentata oggi alla Camera dei Deputati alla presenza del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, del deputato Maria Teresa Bellucci deputato e responsabile nazionale del Dipartimento dipendenze e’ un’iniziativa importante di contrasto alla droga e alle dipendenze.” “Soprattutto in una citta’ come Roma dove – come piu’ volte riportato anche dalla stampa – vi sono quartieri dediti allo spaccio, territori che sono delle vere e proprie sacche d’illegalita’.” “Rammarica che la sindaca Raggi in questi 5 anni non abbia fatto nulla contro le dipendenze ma anzi, al contrario, abbia addirittura chiuso l’Agenzia capitolina sulle Tossicodipendenze – una decisione che Fratelli d’Italia ha sempre denunciato – e che ha portato ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 febbraio 2021)– “La petizione popolare ‘, basta zone franche dello spaccio’, presentata oggi alla Camera dei Deputati alla presenza del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, del deputato Maria Teresa Bellucci deputato e responsabile nazionale del Dipartimento dipendenze e’ un’iniziativa importante di contrasto alla droga e alle dipendenze.” “Soprattutto in una citta’ comedove – come piu’ volte riportato anche dalla stampa – vi sono quartieri dediti allo spaccio, territori che sono delle vere e proprie sacche d’illegalita’.” “Rammarica che la sindaca Raggi in questi 5 anni non abbia fatto nulla contro le dipendenze ma anzi, al contrario, abbia addirittura chiuso l’Agenzia capitolina sulle Tossicodipendenze – una decisione che Fratelli d’Italia ha sempre denunciato – e che ha portato ...

