Fair play Morelos, il bellissimo gesto dell’attaccante dei Rangers – VIDEO (Di venerdì 26 febbraio 2021) bellissimo gesto di Alfredo Morelos, attaccante dei Rangers, durante il match contro il Royal Antwerp in Europa League bellissimo gesto da parte di Alfredo Morelos, attaccante dei Rangers durante il match contro il Royal Antwerp in Europa League. A fine primo tempo, durante un’azione di attacco, l’avversario dell’attaccante colombiano, il difensore Jeremy Gelin, ha accusato un dolore al polpaccio, andando a terra e lasciandogli spazio per completare la propria offensiva. Il numero 20 degli scozzesi, anziché approfittare dell’infortunio e affondare verso l’area, ha fermato il gioco per consentire i soccorsi. That is class from Morelos Top Sportsmanship ???????????? pic.twitter.com/aGnwx6MjUO — ??????? ?????? ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021)di Alfredo, attaccante dei, durante il match contro il Royal Antwerp in Europa Leagueda parte di Alfredo, attaccante deidurante il match contro il Royal Antwerp in Europa League. A fine primo tempo, durante un’azione di attacco, l’avversariocolombiano, il difensore Jeremy Gelin, ha accusato un dolore al polpaccio, andando a terra e lasciandogli spazio per completare la propria offensiva. Il numero 20 degli scozzesi, anziché approfittare dell’infortunio e affondare verso l’area, ha fermato il gioco per consentire i soccorsi. That is class fromTop Sportsmanship ???????????? pic.twitter.com/aGnwx6MjUO — ??????? ?????? ...

Armata_Ruta : Speriamo il bonus non venga dato a Stephanie e Guidi, non è fair-play #lapupaeilsecchione - C_R_7_3 : Da usare quando i commercialisti rompono il cazzo con i libri in tribunale I conti del Milan e la credibilità del… - corradone91 : Per il sito di @NicoSchira, il mio pezzo sul Bufalo Alfredo #Morelos, trascinatore dei #Rangers di Steven #Gerrard… - danisailor7 : RT @passione_inter: Social - Gesto di fair play del Rangers, applaude anche Lukaku: 'Grande sportività' - - lucaisnardi : @CalcioFinanza Guardiola ha poi aggiunto:'soprattutto rispettiamo il Fair Play Finanziario' -