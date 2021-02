Facevano saltare in aria i bancomat con l’esplosivo: 10 arresti tra Italia e Spagna (Di giovedì 25 febbraio 2021) Banda dei bancomat, smantellato dai Carabinieri un gruppo criminale composto da 10 persone responsabile di numerosi assalti a sportelli automatici in tutta Italia. Gli arresti sono stati effettuati in Italia e all’estero. A capo del sodalizio, riferisce un comunicato dell’Arma, due soggetti cresciuti nel quartiere “Pilastro” di Bologna, città che ha purtroppo una triste tradizione di assalti ai bancomat con modalità “esplosive”. Banda dei bancomat sgominata dai Carabinieri: al vertice due bolognesi cresciuti al “Pilastro” Alle prime ore di questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno arrestato 10 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di furti di denaro contante ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Banda dei, smantellato dai Carabinieri un gruppo criminale composto da 10 persone responsabile di numerosi assalti a sportelli automatici in tutta. Glisono stati effettuati ine all’estero. A capo del sodalizio, riferisce un comunicato dell’Arma, due soggetti cresciuti nel quartiere “Pilastro” di Bologna, città che ha purtroppo una triste tradizione di assalti aicon modalità “esplosive”. Banda deisgominata dai Carabinieri: al vertice due bolognesi cresciuti al “Pilastro” Alle prime ore di questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno arrestato 10 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di furti di denaro contante ...

