EY, come è cambiata la sostenibilità delle aziende italiane dopo il Covid-19 (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Adnkronos) – La pandemia da Covid-19 è un grande acceleratore della transizione sostenibile e l’insediamento del nuovo Governo, con un dicastero specifico su questa tematica, sottolinea l’urgenza di avere un piano di azione concreto e coordinato. Le istituzioni mostrano una rinnovata sensibilità sui temi ambientali e sociali ma come si stanno muovendo le aziende a riguardo? Una ricerca di EY, “Seize the change: futuri sostenibili”, presentata in occasione dell’EY Sustainability Summit, presenta un’analisi dettagliata sull’integrazione della sostenibilità nel business delle aziende nazionali: partendo da un campione di oltre 260 aziende italiane di diversi settori, di cui 62 sono state intervistate e 201 analizzate sulle dichiarazioni non finanziarie, ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Adnkronos) – La pandemia da-19 è un grande acceleratore della transizione sostenibile e l’insediamento del nuovo Governo, con un dicastero specifico su questa tematica, sottolinea l’urgenza di avere un piano di azione concreto e coordinato. Le istituzioni mostrano una rinnovata sensibilità sui temi ambientali e sociali masi stanno muovendo lea riguardo? Una ricerca di EY, “Seize the change: futuri sostenibili”, presentata in occasione dell’EY Sustainability Summit, presenta un’analisi dettagliata sull’integrazione dellanel businessnazionali: partendo da un campione di oltre 260di diversi settori, di cui 62 sono state intervistate e 201 analizzate sulle dichiarazioni non finanziarie, ...

MilanLiveIT : Sono passati 9? anni dall'episodio più controverso della recente #SerieA Come sarebbe cambiata la storia con il go… - zazoomblog : EY come è cambiata la sostenibilità delle aziende italiane dopo il Covid-19 - #cambiata #sostenibilità #delle - TV7Benevento : EY, come è cambiata la sostenibilità delle aziende italiane dopo il Covid-19... - lifestyleblogit : EY, come è cambiata la sostenibilità delle aziende italiane dopo il Covid-19 - - Adnkronos : #EY, come è cambiata la #sostenibilità delle aziende italiane dopo il Covid-19 -