(Di giovedì 25 febbraio 2021) “Se l’2021 si giocherà solo inper la copertura dei vaccini? Non sono titolata a parlare per la Uefa. In questo momento laè talmente inper cui effettivamente deciderequalcosa sarebbe. Ci sono varie opzioni in campo. Credo ci si aspetta ci siano maggiore persone vaccinate, prima di prendere decisioni definitive”. Così ai microfoni di Radio Punto Nuovo, membro aggiuntivo della Uefa nel Consiglio della Fifa, ha commentato la possibilità di un’assegnazione all’della rassegna continentale prevista originariamente con una formula itinerante. Nulla è ancora deciso, quindi. E la dirigente italiana aggiunge: “L’anno scorso il congresso della Uefa si ...

sportface2016 : Le parole di Evelina Christillin ai microfoni di Radio Punto Nuovo - persemprecalcio : ?? Evelina Christillin ha parlato della possibilità degli Europei in Inghilterra e ha fatto il punto sulla stagione… - RaffaMalaguti : RT @diMartedi: (2/2) Ospiti stasera a #diMartedì dalle 21.15 su @la7tv: Ersilia #Vaudo, Evelina #Christillin, @concitadeg, @gbarbacetto, Se… - MassimGiannini : RT @diMartedi: (2/2) Ospiti stasera a #diMartedì dalle 21.15 su @la7tv: Ersilia #Vaudo, Evelina #Christillin, @concitadeg, @gbarbacetto, Se… - GrazianoMammini : RT @diMartedi: (2/2) Ospiti stasera a #diMartedì dalle 21.15 su @la7tv: Ersilia #Vaudo, Evelina #Christillin, @concitadeg, @gbarbacetto, Se… -

Ultime Notizie dalla rete : Evelina Christillin

Sportface.it

ROMA - " La stagione della Juventus se esce dalla Champions? Direi mediocre "., membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA e nota tifosa bianconera, non ha dubbi. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo , fa il punto sulla stagione juventina, ...I volti di una protesta: la cultura va in scena in piazza Carignano Tra i manifestanti c'è anche, presidente del Museo Egizio dopo aver guidato a lungo il Teatro Stabile: 'Ci sono ...Le dichiarazioni di Evelina Christillin: "Europeo in Inghilterra? Impossibile dirlo oggi. Situazione in evoluzione" ...Il membro del comitato esecutivo Uefa sulla stagione bianconera: "Con Pirlo un anno di assestamento. Oggi Forza Napoli" ...