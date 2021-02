Europei 2022, Valentina Giacinti trascina l’Italia alla qualificazione (Di giovedì 25 febbraio 2021) Obiettivo Europei centrato per la Nazionale Italiana di calcio femminile che ha chiuso il proprio percorso di qualificazione con una netta vittoria su Israele. Chiamate a vincere per evitare gli spareggi, le ragazze di Milena Bertolini non hanno tradito le aspettative superando le avversarie per 12-0 e conquistando così il secondo posto nel girone B alle spalle della Danimarca. Nonostante le importanti assenze di Aurora Galli e Alia Guagni, le azzurre hanno imposto il proprio gioco offensivo sin dalle prime battute, sfruttando gli errori difensivi delle ospiti. Protagonista della partenza sfolgorante della squadra tricolore è stata senza dubbio Valentina Giacinti, autrice di una doppietta nella prima frazione di gioco. All’undicesimo centro in azzurro, la 27enne di Borgo di Terzo ha saputo agire al meglio in ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 25 febbraio 2021) Obiettivocentrato per la Nazionale Italiana di calcio femminile che ha chiuso il proprio percorso dicon una netta vittoria su Israele. Chiamate a vincere per evitare gli spareggi, le ragazze di Milena Bertolini non hanno tradito le aspettative superando le avversarie per 12-0 e conquistando così il secondo posto nel girone B alle spalle della Danimarca. Nonostante le importanti assenze di Aurora Galli e Alia Guagni, le azzurre hanno imposto il proprio gioco offensivo sin dalle prime battute, sfruttando gli errori difensivi delle ospiti. Protagonista della partenza sfolgorante della squadra tricolore è stata senza dubbio, autrice di una doppietta nella prima frazione di gioco. All’undicesimo centro in azzurro, la 27enne di Borgo di Terzo ha saputo agire al meglio in ...

