Europa League, Villarreal-Salisburgo: probabili formazioni e diretta tv (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’Estadio de la Ceramica di Vila-real apre le porte al ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League accogliendo Villarreal e Salisburgo. La gara è fortemente influenzata dal risultato scaturito nei primi novanta minuti del doppio confronto europeo: Paco Alcacer e Fernando Nino, infatti, hanno marcato la vittoria degli spagnoli in trasferta. Adesso gli austriaci sono chiamati ad un mezzo miracolo per rimettere in piedi una qualificazione che, almeno a bocce ferme, sembra essere difficilissima soprattutto per la differenza che si è notata all’andata. Attenzione, però, a sottovalutare una delle tante società controllate dal colosso mondiale della Red Bull: il brio e la spensieratezza, quel sano “non ho nulla da perdere“, potrebbe giocare un ruolo determinante in questo secondo atto. Ecco le ultime di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’Estadio de la Ceramica di Vila-real apre le porte al ritorno dei sedicesimi di finale dell’accogliendo. La gara è fortemente influenzata dal risultato scaturito nei primi novanta minuti del doppio confronto europeo: Paco Alcacer e Fernando Nino, infatti, hanno marcato la vittoria degli spagnoli in trasferta. Adesso gli austriaci sono chiamati ad un mezzo miracolo per rimettere in piedi una qualificazione che, almeno a bocce ferme, sembra essere difficilissima soprattutto per la differenza che si è notata all’andata. Attenzione, però, a sottovalutare una delle tante società controllate dal colosso mondiale della Red Bull: il brio e la spensieratezza, quel sano “non ho nulla da perdere“, potrebbe giocare un ruolo determinante in questo secondo atto. Ecco le ultime di ...

