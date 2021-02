Europa League, Stankovic saluta i tifosi interisti: violato il protocollo UEFA (Di giovedì 25 febbraio 2021) In occasione della gara di Europa League, I tifosi dell'Inter sono andati ad omaggiare Stankovic: il serbo non ha rispettato le misure anti Covid Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 25 febbraio 2021) In occasione della gara di, Idell'Inter sono andati ad omaggiare: il serbo non ha rispettato le misure anti Covid Pianeta Milan.

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliGranada ?? - AntoVitiello : Da Milanello: #Mandzukic e #Bennacer ancora allenamento a parte, mentre #Diaz e #Ibrahimovic regolarmente in campo… - SkySport : ?? DELE ALLI, CHE GOL IN ROVESCIATA? ????? Stop e 'bicicletta' in Europa League ??? GLI HL ? - PianetaMilan : #EuropaLeague, #Stankovic saluta i tifosi interisti: violato il protocollo @UEFA - LiderMaximo1 : @diavolisempre @MatteoRossonero @CalcioFinanza Pago ma vedo champions europa league premier bundes serie a e altri… -