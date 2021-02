Europa League, Roma-Sporting Braga streaming: dove vedere la gara in diretta (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League la Roma è stata sicuramente la squadra italiana che ha fatto meglio grazie alla vittoria per 2-0 ottenuta sul campo dello Sporting Braga (gol di Edin Dzeko e di Borja Mayoral). Il tecnico Fonseca potrebbe quindi approfittarne per fare riposare alcuni uomini in vista della sfida di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nell’andata dei sedicesimi di finale dilaè stata sicuramente la squadra italiana che ha fatto meglio grazie alla vittoria per 2-0 ottenuta sul campo dello(gol di Edin Dzeko e di Borja Mayoral). Il tecnico Fonseca potrebbe quindi approfittarne per fare riposare alcuni uomini in vista della sfida di L'articolo

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliGranada ?? - AntoVitiello : Da Milanello: #Mandzukic e #Bennacer ancora allenamento a parte, mentre #Diaz e #Ibrahimovic regolarmente in campo… - JordanVeretout : 1st Leg ??? Il primo passo per andare avanti in Europa League ???? @OfficialASRoma @EuropaLeague #BragaRoma #UEL… - NapoliTime : Europa League, il Napoli ospita il Granada. Agli Azzurri per qualificarsi agli ottavi serve un’impresa - PasqualeVespa : Europa League, il Napoli ospita il Granada. Agli Azzurri per qualificarsi agli ottavi serve un’impresa -